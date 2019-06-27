Квят: ожидаю рождения ребёнка в период между Сильверстоуном и Хоккенхаймом

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят приоткрыл завесу тайны вокруг рождения ребёнка. Россиянин состоит в отношениях с Келли Пике. Пара ожидает прибавления в июле, у Даниила родится дочь.

«Ожидаю рождения ребёнка где-то между Сильверстоуном и Хоккенхаймом. Что касается влияния отцовства на работу, то я буду пытаться делать максимум дома и точно так же по максимуму буду фокусироваться на гонках. Пока проблем не возникало.

Мои взаимоотношения с Нельсоном Пике? Он отличный человек, и ему есть что рассказать. До того как мы стали встречаться с Келли, я знал о нём только по информации из Википедии. Знал, что он легенда нашего спорта. Круто, что теперь знаком с ним лично. Беседы с ним очень интересны», — приводит слова Квята Motorsport-Total.