Бинотто: верим, что решение стартовать на «софте» правильное

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Австрии, отдельно прокомментировав решение стартовать на «софте».

«Мы очень довольны выступлениями Шарля. С каждым разом он прибавляет. В целом за последние три этапа в „Феррари“ завоёвывал поул дважды, и это то, чем мы можем быть довольны. Результат Шарля — итог его работы и работы всей команды.

Конечно, мы разочарованы тем, что случилось с Феттелем. У него была отличная квалификация. Но тривиальная механическая проблема не дала ему возможности покинуть боксы. Что касается решения стартовать на «софте», считаем его правильным. В ходе практик мы обратили внимание, что они очень стабильны. Думаем, так будет и в гонке, что даст нам преимущество в скорости", — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».