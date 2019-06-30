Для «Хонды» победа на Гран-при Австрии стала первой с Венгрии-2006

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабе прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии.
«Благодаря усилиям всех сотрудников «Хонды» в Японии и Великобритании, работавших над развитием силовой установки, мы смогли сделать это — одержать первую победу в гибридной эре и первую с Гран-при Венгрии 2006 года. Отдельно хочется поблегодарить семьи наших сотрудников, которые их поддерживали. Спасибо Максу за его великолепное выступление и команде за превосходную машину.
Стоит не забывать и об огромном вкладе «Торо Россо», они помогли в прошлом году нам встать на верный путь. Эта победа — способ поблагодарить наших болельщиков по всему миру за их поддержку. Наше возвращение в Формулу-1 случилось в 2015 году, но сегодня у нас новое начало. Мы можем насладиться успехом, но затем как можно скорее нужно вернуться к работе, потому что нам нужно сократить отставание от ведущих команд», — приводит слова Танабе пресс-служба «Торо Россо».
- 30 июня 2019
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