Зайдль не стал отвечать, стоило ли «Макларену» и дальше работать с «Хондой»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль отказался отвечать на вопрос, стоило ли команде продолжать сотрудничество с «Хондой». Накануне пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на болиде которого установлен двигатель «Хонда», стал победителем Гран-при Австрии. «Хонда» сотрудничала с «Маклареном» с 2015 до 2017 года, затем британцы перешли на силовые установки «Рено».

«Здорово, что в Формуле-1 появился новый победитель. И это хорошо не только для «Хонды», но и для всей Формулы-1.

Стоило ли продолжать работу с «Хондой»? Если честно, всё это было до того, как я пришёл в команду, поэтому меня это не заботит. Я занимаюсь текущими вопросами команды, думаю о будущем. Поэтому воздержусь от комментариев.

Мы довольны нашим сотрудничеством с «Рено», шасси и силовая установка вместе работают очень хорошо. «Рено» проделал отличную работу зимой, нет никаких вопросов к двигателю», — приводит слова Зайдля GrandPX.News.