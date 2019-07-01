Зайдль не стал отвечать, стоило ли «Макларену» и дальше работать с «Хондой»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль отказался отвечать на вопрос, стоило ли команде продолжать сотрудничество с «Хондой». Накануне пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на болиде которого установлен двигатель «Хонда», стал победителем Гран-при Австрии. «Хонда» сотрудничала с «Маклареном» с 2015 до 2017 года, затем британцы перешли на силовые установки «Рено».
«Здорово, что в Формуле-1 появился новый победитель. И это хорошо не только для «Хонды», но и для всей Формулы-1.
Стоило ли продолжать работу с «Хондой»? Если честно, всё это было до того, как я пришёл в команду, поэтому меня это не заботит. Я занимаюсь текущими вопросами команды, думаю о будущем. Поэтому воздержусь от комментариев.
Мы довольны нашим сотрудничеством с «Рено», шасси и силовая установка вместе работают очень хорошо. «Рено» проделал отличную работу зимой, нет никаких вопросов к двигателю», — приводит слова Зайдля GrandPX.News.
- 1 июля 2019
-
16:33
-
16:12
-
15:58
-
14:31
-
13:45
-
12:31
-
11:44
-
10:21
-
10:12
-
09:38
-
00:46
- 30 июня 2019
-
23:44
-
23:30
-
22:58
-
22:45
-
22:40
-
22:38
-
22:29
-
22:04
-
21:57
-
21:47
-
21:44
-
21:39
-
21:24
-
20:57
-
20:52
-
20:51
-
20:33
-
20:25
-
20:14
-
19:45
-
19:45
-
19:16
-
19:11
-
19:02