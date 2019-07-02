Ферстаппен стал гонщиком дня по итогам ГП Австрии, результат Кубицы аннулирован

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Австрии. Первоначальный результат голосования аннулировали. Ранее болельщики в результате организованного флешмоба обеспечили победу пилота «Уильямса» Роберта Кубицы, который занял в гонке последнее место.
Победу Кубицы пресс-служба Формулы-1 объяснила технической ошибкой. После пересчёта голосов сообщается, что Ферстаппен набрал 74%. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер, набравший 11%, третье — гонщик «Макларена» Карлос Сайнс-младший (7%).
В прошлом году интернет-пользователи уже пробовали организовать флешмоб и массово голосовали на Гран-при Абу-Даби за Сергея Сироткина. Тогда россиянин стал вторым по количеству голосов, уступив прощавшемуся с Формулой-1 Фернандо Алонсо.
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