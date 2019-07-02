Хэмилтон: здорово, что «Хонда» добилась победы
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал успех японских мотористов из «Хонды» на Гран-при Австрии. Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии. Эта победа стала первой для моторов «Хонды» с 2006 года.
«Здорово, что „Хонда“ добилась победы. Они прошли через непростые и несчастливые годы, сотрудничая с „Маклареном“. Нынешний успех показывает, что дело не в исключительно двигателе. Это комбинация работы мотористов и команды вместе. Работа над болидом и всем остальным», — приводит слова британского пилота GPFans.
До триумфа Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии последний успех «Хонды» датировался 2006 годом, тогда на Гран-при Венгрии победу одержал Дженсон Баттон.
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