Хэмилтон: здорово, что «Хонда» добилась победы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал успех японских мотористов из «Хонды» на Гран-при Австрии. Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии. Эта победа стала первой для моторов «Хонды» с 2006 года.

«Здорово, что „Хонда“ добилась победы. Они прошли через непростые и несчастливые годы, сотрудничая с „Маклареном“. Нынешний успех показывает, что дело не в исключительно двигателе. Это комбинация работы мотористов и команды вместе. Работа над болидом и всем остальным», — приводит слова британского пилота GPFans.

До триумфа Макса Ферстаппена на Гран-при Австрии последний успех «Хонды» датировался 2006 годом, тогда на Гран-при Венгрии победу одержал Дженсон Баттон.