Алонсо прокомментировал первую победу «Хонды» и успехи «Макларена»

Двукратный чемпион мира Формулы-1, бывший пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал первую победы «Хонды» за 13 лет, а также поделился мыслями о недавних успехах бывшей команды.

«Я не могу сравнивать мотор „Хонды“, с которым работал я, и нынешний двигатель, должно быть, они очень отличаются, ведь прошло несколько лет. В прошлом мы работали настолько упорно, насколько могли. Мы сталкивались со штрафами за нарушение лимита силовых установок, и нам не хватало мощности, но, вероятно, это была просто часть процесса. Надеюсь, что теперешняя победа стала первой из многих следующих, и это будет очень хорошо для спорта.

Что касается «Макларена», то в этом сезоне они фантастичны. Команда всегда была сильна, и теперь она сделала шаг в правильном направлении. Надеюсь, мы укрепимся на четвёртом месте, и надеюсь, что дальше будет больше», — написал испанец в сторис на своей странице в «Инстаграме».