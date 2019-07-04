Бинотто: Феттель мечтает о том, чтобы стать чемпионом мира в составе «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто вступился за пилота команды Себастьяна Феттеля. В нынешнем сезоне Феттель ещё не выиграл ни одной гонки. На фоне неудачных результатов появились слухи, согласно которым Себастьян может уйти из Формулы-1 по окончании сезона.
«Себастьян всегда оказывался в тяжёлых ситуациях (когда допускал ошибки. — Прим. «Чемпионата»), иногда был на грани. Конечно, ему нелегко, нет никаких вопросов. Он мечтает о том, чтобы стать чемпионом мира в составе «Феррари», мы поддерживаем его в этом стремлении.
Он очень опытный пилот, обладающий всеми необходимыми навыками не только, как член команды, но и как лидер», — цитирует Бинотто Auto Bild.
Отметим, что Феттель в зачёте пилотов занимает лишь четвёртое место, набрав 123 очка. Лидером является гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, набравший 197 очков.
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