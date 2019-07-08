Видео: впечатляющий дрифт боевого «КАМАЗа» на Фестивале скорости

В Гудвуде (Великобритания) завершился очередной Фестиваль скорости. Среди многочисленных показательных заездов зрители смогли увидеть дрифт боевого «КАМАЗа». Организаторы опубликовали запись пируэтов 1000-сильного грузовика-капотника.

«Как эта громадина может двигаться подобным образом?» — прокомментировала этот заезд пресс-служба фестиваля.

Видеозапись дрифта «КАМАЗа» доступна на официальной странице Фестиваля скорости в «твиттере».



Ранее гоночная команда «КАМАЗ-мастер» и знаменитый гонщик «Мэд Майк» Уидетт сняли совместное видео. В нём многократный победитель ралли-марафона «Дакар» Эдуард Николаев на своём грузовике-капотнике перепрыгивает через Lamborghini Huracán Мэд Майка. «Ламборгини» была специально подготовлена для участия в соревнованиях по дрифту.

