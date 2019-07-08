Эрикссон пока не планирует возвращаться в Формулу-1

Бывший пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон заявил, что не спешит возвращаться в «Королевские гонки». В конце прошлого сезона шведский гонщик потерял место в «Заубере», но остался резервным пилотом «Альфа Ромео». В настоящее время он выступает в серии IndyCar.

«В настоящий момент я вижу себя и дальше в США. Я хорошо здесь провожу время, начинаю понимать все особенности выступления в IndyCar. Я бы хотел остаться и посмотреть, чего я смогу достичь, набравшись опыта. Поэтому планирую подписать контракт на 2020 год. После этого посмотрим, я никогда не закрываю дверь.

В IndyCar в каждой гонке есть шансы бороться. Конечно, это сложно, учитывая, что конкуренцию составляют отличные пилоты. Но по крайней мере у меня никогда не создаётся впечатление, будто у меня вообще нет шансов. Когда я выступал в Формуле-1, всё было иначе», — приводит слова Эрикссона Auto Hebdo.