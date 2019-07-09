Хорнер считает, что Ферстаппен является более классным пилотом, чем Хэмилтон

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил пилота команды Макса Ферстаппена и пятикратного чемпиона мира гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
«Ферстаппен — лучший пилот в мире, если брать последний год. Как я пришёл к этому мнению? Ферстаппен пилотирует не самый лучший болид. Но если посмотреть на его результаты, начиная с Гран-при Монреаля 2018 года, он фактически не допускал ошибок. Вполне естественно, что представители следующего поколения наступают.
У Хэмилтона есть преимущество в плане опыта, он по-прежнему очень быстр, пилотирует лучшую машину. Но Макс наступает. Как бы это было здорово, если бы эти ребята схлестнулись друг с другом.
Риккардо всегда был харизматичным парнем с отличным чувством юмора. Когда Макс не был за рулём болида, он всегда как бы находился в тени Даниэля, казался его младшим братом. После того как Даниэль покинул команду, Макс осознал свою роль первого пилота. Он принял на себя ответственность. Он вышел на новый уровень зрелости», — приводит слова Хорнера Autosport.
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