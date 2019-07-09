Ферстаппен: надеюсь, «Ред Булл» в Великобритании подарит настоящее шоу

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании. Голландец заявил, что после триумфа в Австрии он ещё больше мотивирован на достижение высоких результатов.

«С нетерпением жду поездку в Сильверстоун, особенно после нашей победы в Австрии. Это был особенный момент для всех в нашей команде и в «Хонде». Наконец, мы начинаем получать вознаграждение за нашу работу.

Мне действительно нравится трасса в Сильверстоуне из-за высокоскоростных поворотов. Там правда здорово пилотировать болид. Я знал об этом и раньше, когда выступал в Формуле-3. Мне нравится видеть британских фанатов на трибунах, безусловно, они являются одними из самых страстных болельщиков Формулы-1 в мире.

Учитывая, что наш завод находится совсем рядом, гонка в Великобритании является для нас домашней. Надеюсь, что мы продолжим прогрессировать и подарим настоящее шоу», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».