Хорнер: мы знаем, что Гасли способен на большее

Руководитель «Мерседеса» Кристиан Хорнер поддержал пилота команды Пьера Гасли, который, по слухам, может быть уволен. Ранее появилась информация, согласно которой руководство «Ред Булл» может заменить Гасли на другого пилота.

«Мы прекрасно знаем, на что способен Гасли. И мы знаем, что он способен показывать намного более удачные результаты, чем сейчас.

Гасли оказывался в ситуациях, в которых от чрезмерного старания он ещё сильнее терял в скорости», — приводит слова Хорнера Sports Mole со ссылкой на газету Osterreich.

В качестве претендента на место Гасли назывался бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо, но спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко уже объявил, что на переход испанца вето наложило руководство «Хонды». Также в числе претендентов на место в «Ред Булл» называется российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят.