Три «МАЗа» стали лучшими на 4-м этапе «Шелкового пути», у камазовцев проблемы

Сегодня, 10 июля, состоялся четвёртый этап Ралли «Шёлковый путь». Участникам предстояло преодолеть маршрут, выстроенный по территории Монголии. В итоге во всех основных зачётах первыми на финише оказались представители одних и тех же команд – дуэт пилотов заводской команды KTM сделал дубль в мотозачёте, две Toyota Hilux возглавили зачёт внедорожников и сразу три «МАЗа» оказались на трёх первых позициях грузового зачёта.

Впервые в истории «МАЗ-СПОРТавто» занял три первых места на финише спецучастка. Сергей Вязович одержал третью победу с начала гонки и значительно укрепил своё лидерство. Александр Василевский показал второй результат, Алексей Вишневский финишировал третьим.

Лучшим представителем команды «КАМАЗ-мастер» на финише был Сергей Куприянов – это также произошло впервые в истории команды. Россиянину пришлось остановиться на трассе для того, чтобы вытащить застрявшую багги Давида Бенсадуна. Но после этого Куприянов проехал спецучасток без каких-либо проблем и финишировал четвёртым, менее чем в четырёх минутах позади Вишневского. А вот у трёх остальных гонщиков коллектива сегодня день не задался. И Андрей Каргинов, и Антон Шибалов, и Айрат Мардеев были вынуждены дважды останавливаться для замены колёс. Помимо двух остановок для замены резины, Каргинову пришлось останавливаться ещё четыре раза – приходилось доливать воду в пробитый радиатор и охлаждать перегревающийся мотор.

Ралли «Шёлковый путь». Зачёт грузовиков. Положение после четырёх этапов

1. Сергей Вязович («МАЗ») — 09:40.45

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +00:18,38.

3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +00:26,27.

4. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер) — +00:32,30.

5. Мартин Ван Ден Бринк (»Рено") — +00:44,46.



Ралли «Шёлковый путь». Зачёт внедорожников. Положение после четырёх этапов

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — + 09:03:27

2. Лю Кун (Hanwei Motor. SMG Buggy) — + 03:43,50

3. Жером Пелише (Optimus) — +03:49,52. 21...

4. Сергей Карякин (Can-Am) — +05:36,06.