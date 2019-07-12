Ферстаппен: не знаю, насколько сейчас силён «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его команде ещё предстоит проделать большую работу, чтобы составить конкуренцию «Мерседесу» и «Феррари», несмотря на победу в Австрии.
«Нам нужно продолжать упорно работать. Да, мы выиграли гонку, но это не значит, что мы сразу превратились в доминирующую команду. Нам по-прежнему нужно прибавлять.
Посмотрим в воскресенье, как всё сложится. Я не знаю, что будет, если бы знал, было бы здорово! Но я не знаю, насколько мы сейчас сильны. Да, есть уверенность в собственных силах, понимание, что всё может сложиться отлично.
Но мы не знаем, в каком состоянии «Мерседес», а они не знают, насколько готова «Феррари». Ничего неизвестно, пока не окажешься на трассе. Я всегда говорю, что лучше всё узнать опытным путём, а не усердствовать в разговорах», — приводит слова Ферстаппена GPToday.
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