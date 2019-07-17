Видеорепортаж «КАМАЗ-мастера» о победном финише «Шёлкового пути»

Накануне в Китае завершился ралли-рейд «Шёлковый путь». Участники преодолели заключительный участок дистанции гонки, проходившей по территории России, Монголии и Китая. Финиш состоялся в городе Дуньхуань. Победителями в итоге стали Сэм Сандерленд, Рафал Сонник, Нассер Аль-Аттия и Антон Шибалов. Ни один из них ранее не выигрывал этот ралли-рейд.
Победу на последнем этапе среди грузовиков одержал Антон Шибалов, выступающий в составе команды «КАМАЗ-мастер», он же в итоге финишировал первым в общем зачёте. Второй результат показал Андрей Каргинов, сохранивший за собой вторую итоговую позицию. Третьим спецучасток закончил Алексей Вишневский, представляющий «МАЗ», но в общем зачёте тройку замкнул Айрат Мардеев. Таким образом, гонщики «КАМАЗ-мастера» заняли весь пьедестал.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «КАМАЗ-мастер»
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