Причиной проблем с турболагом Ферстаппена стали доработки шасси

На результат пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в Гран-при Великобритании повлияли изменения в работе шасси, считает руководитель команды Кристиан Хорнер. Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии, а в Великобритании боролся за подиум, пока в него не врезался гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Во время квалификации Ферстаппен не смог взять поул. По мнению Ферстаппена, причиной стали проблемы с турболагом. Так, из-за этого он потерял 0,15-0,2 секунды. Теперь данной неполадкой занимается «Хонда». По всей видимости, мотор ещё не адаптирован к тому, как нажимает педаль газа Макс.

«Я думаю, что причина заключается лишь в том, с какой силой давит на газ Макс. Раньше мы такого не видели. Всё это можно связать с динамическим стэндом. На мой взгляд, этим вопросом должна заниматься «Хонда», но они весьма уверены, что разберутся с проблемой», — цитирует Хорнера Autosport.

Глава автоспортивного отделения «Хонды» Тойохару Танабе заявил, что не считает проблему с болидом Ферстаппена серьёзной. По словам Танабе, из-за этих особенностей работы педали газа надёжность болида не снизится.