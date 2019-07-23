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У «Торо Россо» появился ещё один спонсор из Таиланда

У «Торо Россо» появился ещё один спонсор из Таиланда
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Торо Россо» объявила о новом спонсорском соглашении с таиландской компанией по переработке нефтяных продуктов PTT Oil & Retail Business Public Company Limited (PTTOR).

Начиная с предстоящего Гран-при Германии Формулы-1 логотипы PTT Lubricants появятся на автомобилях команды, а также на гоночных комбинезонах Даниила Квята и Александера Албона.

«Я очень благодарен компании PTTOR и PTT и с нетерпением жду возможности представлять их по всему миру. Рассчитывать на их поддержку в продвижении очень важно, и я получаю возможность тесно сотрудничать с ними в будущем. Я невероятно горд и рад приветствовать PTTOR в семье «Торо Россо», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».

Новым спонсором «Торо Россо» стала компания из Таиланда
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