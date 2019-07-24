Ньюи: борьба Феттеля и Алонсо напоминала бы битву Проста и Сенны

Глава технического штаба «Ред Булл» Эдриан Ньюи заявил, что до сих пор сожалеет о неудавшихся попытках подписать контракт с Фернандо Алонсо в 2007 году. «Ред Булл» вёл переговоры с испанцем, но тот в итоге перешёл из «Макларена» в «Рено». По мнению Ньюи, воссоединение Себастьяна Феттеля и Алонсо в «Ред Булл» могло стать эпохальным событием.

«Алонсо — один из величайших пилотов современности. Было бы удивительно поработать с ним. К сожалению, иногда он принимал неверные решения в плане выбора команд. Его способности явно превосходили способности машин.

Если бы Алонсо в итоге стал напарником Феттеля, это бы напоминало битвы Айртона Сенны и Алена Проста. К сожалению, эта история так и не произошла. Мы были близки к подписанию контракта, жаль, что не получилось. Вместе мы бы достигли многого. С Алонсо мы встречались несколько раз, но так и не пришли к согласию», — цитирует Ньюи Esquire.