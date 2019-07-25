Источник: «Макларен» хотел продлить контракт с «Хондой»

Японское издание Japanese Number утверждает, то в конце 2017 года руководство «Макларена» хотело продлить соглашение с «Хондой», несмотря на многочисленные проблемы с двигателем. Эта информация противоречит общепринятой, согласно которой «Макларен» был против продолжения партнёрства с «Хондой».
«Контракт «Макларена» с «Хондой» был рассчитан на три года с опцией продления на два года. «Макларен» должен был принять решение, использовать эту опцию или нет. В итоге команда решила продлить соглашение на три года, а не на два, как изначально планировалось. Так произошло, потому что 2017 год рассматривался в качестве пустого и упущенного. В итоге дополнительный год должен был стать своего рода компенсацией.
После этого Хельмут Марко встретился с Масаси Ямамото, а вскоре было объявлено, что контракт не будет продлён. Это произошло потому, что японский производитель не захотел подписывать соглашение на три года», — говорится в статье.
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