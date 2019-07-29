Марко заявил, что не будет убирать Гасли из «Ред Булл» до конца сезона
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что попадание российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята на подиум Гран-при Германии не повлияет на трансферную политику «быков» в краткосрочной перспективе. По словам Марко, Пьер Гасли все равно завершит нынешний сезон в составе главной команды «Ред Булл».
«В этом году мы ничего менять не будем. Мы закончим сезон с теми же составами, которые у нас есть сейчас», — приводит слова Марко российская редакция Motorsport.
Вместе с тем Марко согласился, что успешное выступление Квята ещё повысит давление на Гасли. Сам француз незадолго до финиша столкнулся с Александером Албоном в борьбе за шестую позицию и был вынужден сойти после потери переднего антикрыла и прокола колеса.
Косаченко — о будущем Квята после подиума: давайте не раздувать из мухи слона
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