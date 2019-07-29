Командный грузовик «Рено» вылетел в кювет по дороге на Гран-при Венгрии

Неудачи продолжают преследовать французскую команду Формулы-1 «Рено» после двойного схода на Гран-при Германии на автодроме «Хоккенхаймринг». Утром в понедельник, 29 июля, один из командных грузовиков команды попал в ДТП по дороге на следующий этап чемпионата мира на «Хунрароринге». Грузовик вылетел в кювет уже на территории Венгрии неподалёку от Дьёра. Водитель грузовика получил травмы, ему оказана медицинская помощь. Об этом сообщил официальный сайт Полиции Венгрии. Пока неизвестно, что именно привело к потере контролю контроля над грузовиком и вылету на обочину.

На Гран-при Германии Формулы-1 Даниэль Риккардо выбыл из борьбы из-за отказа силовой установки. Нико Хюлькенберг занимал четвёртое место, когда вылетел в предпоследнем повороте и врезался в отбойник.