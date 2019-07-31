Бывший пилот Формулы-1 считает, что Ферстаппен превосходит Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Ги ван Леннеп признался, что считает соотечественника Макса Ферстаппена более классным пилотом, чем пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Максу больше ничему не надо учиться. Я часто говорю, что лучшие пилоты водят лучшие машины. Это случай Льюиса Хэмилтона. Но Макс ничуть не хуже. Его болид уступает машине Хэмилтона.

Тем не менее Макс выиграл несколько гонок с тем болидом, который у него есть. Если Эдриан Ньюи останется в команде, а «Ред Булл» немного повезёт, Макс станет чемпионом в следующем году. Он является лучшим пилотом Формулы-1.

Если бы у Ферстаппена была аналогичная машина, он не оставил бы Хэмилтону шансов», — цитирует ван Леннепа Telegraaf.

В нынешнем сезоне Ферстаппен выиграл уже две гонки.