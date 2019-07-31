Бывший пилот Формулы-1 считает, что Ферстаппен превосходит Хэмилтона
Бывший пилот Формулы-1 Ги ван Леннеп признался, что считает соотечественника Макса Ферстаппена более классным пилотом, чем пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
«Максу больше ничему не надо учиться. Я часто говорю, что лучшие пилоты водят лучшие машины. Это случай Льюиса Хэмилтона. Но Макс ничуть не хуже. Его болид уступает машине Хэмилтона.
Тем не менее Макс выиграл несколько гонок с тем болидом, который у него есть. Если Эдриан Ньюи останется в команде, а «Ред Булл» немного повезёт, Макс станет чемпионом в следующем году. Он является лучшим пилотом Формулы-1.
Если бы у Ферстаппена была аналогичная машина, он не оставил бы Хэмилтону шансов», — цитирует ван Леннепа Telegraaf.
В нынешнем сезоне Ферстаппен выиграл уже две гонки.
Росберг считает, что на одинаковой технике Ферстаппен был бы впереди Хэмилтона
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