Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Мерседес» определился с кандидатурой на замену Лауде

«Мерседес» определился с кандидатурой на замену Лауде
Авто / Формула-1 0

Руководство «Мерседеса» определилось с тем, кто займёт место скончавшегося в мае 2019 года Ники Лауды. Ранее легендарный пилот был неисполнительным председателем совета директоров, он напрямую отчитывался перед руководством Daimler. Также ему принадлежали 10% акций команды.

Новым неисполнительным председателем совета директоров станет Маркус Шаффер. По данным Bild, его функции будут отличаться от тех, которые были возложены на Лауду. Например, он будет реже появляться на Гран-при или будет меньше участвовать в ежедневных решениях, принимаемых в команде.

В то же время руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что немецкий концерн продолжит активно поддерживать свою команду в ближайшие годы.

«Мерседес» не будет помогать организаторам сохранить ГП Германии в календаре
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент