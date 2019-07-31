«Мерседес» определился с кандидатурой на замену Лауде

Руководство «Мерседеса» определилось с тем, кто займёт место скончавшегося в мае 2019 года Ники Лауды. Ранее легендарный пилот был неисполнительным председателем совета директоров, он напрямую отчитывался перед руководством Daimler. Также ему принадлежали 10% акций команды.

Новым неисполнительным председателем совета директоров станет Маркус Шаффер. По данным Bild, его функции будут отличаться от тех, которые были возложены на Лауду. Например, он будет реже появляться на Гран-при или будет меньше участвовать в ежедневных решениях, принимаемых в команде.

В то же время руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подчеркнул, что немецкий концерн продолжит активно поддерживать свою команду в ближайшие годы.