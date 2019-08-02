Хюлькенберг: моё будущее — в Формуле-1

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг признал, что после аварии во время Гран-при Германии был в плохом настроении. Ранее руководитель «Рено» Сириль Абитебуль сказал, что авария произошла не вовремя, учитывая проходящие переговоры по поводу состава пилотов команды на следующий сезон.

«У меня было плохое настроение. Моё будущее? Конечно, хорошие результаты помогают. Но любой человек с хорошим зрением и здравым смыслом видел 40 кругов, которые я проехал до аварии. На мой взгляд, они были хорошей рекламой меня. Конечно, моё будущее — в Формуле-1.

У нас украли гонку из-за зоны безопасности. Это было ненормально, не соответствовало Формуле-1. Ошибка, которую я допустил, не соответствовала тому, какую я понёс расплату. Попади я в такую ситуацию в любом другом повороте, всё было бы нормально. Произошедшее напоминает глупую шутку», — цитирует Хюлькенберга Bild.

Хюлькенберг занимал четвёртую позицию, но в повороте в концовке круга вылетел с трассы и врезался в заграждение. После гонки немец обвинил организаторов в том, что зона безопасности была слишком скользкой. Аналогичные претензии высказали и другие пилоты.