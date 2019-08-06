Трассу в Зандворте могут не успеть подготовить к Гран-при Нидерландов

Проведение Гран-при Нидерландов в 2020 году в Зандворте находится под угрозой, сообщает GPFans. По данным источника, реконструкция автодрома затягивается.

Так, изначально организаторы разработали план модернизации, соответствующий требованиям ФИА. Но, как утверждает источник, заявка на получение разрешения на проведение работ до сих пор не была подана в местный муниципалитет. По предварительным оценкам, работа по модернизации займёт около полугода.

Против выдачи лицензии на реконструкцию выступает департамент охраны окружающей среды, так как Зандвор расположен на охраняемой природной территории.

Пока точная дата проведения Гран-при Нидерландов не утверждена. Но предполагается, что гонка будет проходить в мае.