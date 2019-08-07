Во время летней паузы в Формуле-1 билеты на Гран-при России продают со скидкой

С 5 по 18 августа билеты пяти категорий на трибуны «Сочи Автодрома», а также на места в зоне свободного размещения на Гран-при России Формулы-1 будут продаваться по особенным ценам, сообщает официальный сайт трассы.
Стоимость билетов третьей категории составит 9990 рублей для главной трибуны, 5990 рублей — для трибун Т1 и Т2, а билеты второй категории на трибуны Т3 и Т4 будут продаваться за 4990 рублей. Ранее билеты на эти места ещё не поступали в продажу. Самые доступные билеты в зону свободного размещения теперь можно купить за 3990 рублей. По выгодным ценам будут продаваться и детские билеты.
Кроме того только в ближайшие две недели доступны 46 специальных пакетов «Билет + отель», которых ранее не было в свободной продаже. В это уникальное предложение входит проживание в современном отеле Riders Lodge (три ночи: с пятницы по понедельник) и трёхдневный билет в зону свободного размещения. Стоимость пакета составляет 4990 рублей на человека.
Гран-при России—2019 пройдёт с 26 по 29 сентября. Все обладатели билетов смогут побывать на концертах групп «Ленинград» и «Мумий Тролль» на Центральной площади Олимпийского парка, увидеть авиашоу, посетить Фестиваль драйва и моторов и многочисленные развлекательные площадки. Приобрести билеты можно на официальном сайте «Сочи Автодрома».
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