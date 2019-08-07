Стратег «Мерседеса» уронил шампанское на подиуме из-за Хэмилтона

Стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз рассказал о причинах, по которым он выронил шампанское на подиуме Гран-при Венгрии.



«Чувство, когда ты выигрываешь гонку, когда ты и твоя команда сделали всё возможное на протяжении уик-энда и ты являешься частью этого результата, — это невероятно. Ты чувствуешь, как твоё сердце билось в твоей груди через весь этот путь. Чувствуешь, как все твои эмоции выходят в один момент. Ничего не сравнится с тем, как ты поднимаешься на подиум и получаешь привилегию представить там команду. Эти эмоции ни с чем не сравнить.



И вот ты там и ты видишь тысячи людей за своей спиной. И ты понимаешь, что ты — часть чего-то действительно особенного, ты — часть истории. Эти эмоции останутся со мной навсегда. Когда ты там, ты учишься очень быстро, что Льюис там бывал гораздо чаще, чем ты. И он знает, что делать. И через четыре секунды, я считал их, прежде чем кто-то успел поднять бутылку шампанского, он поднял, встряхнул её, и шампанское брызнуло в мои глаза. Теперь ты слепой, ты совершенно ничего не можешь видеть. В этот момент я и выронил бутылку. Я чувствовал себя смущённым», — рассказал Воулз в интервью пресс-службе команды.