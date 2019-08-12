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Оруджев: думаю, Албон поедет близко к уровню или на уровне Ферстаппена

Оруджев: думаю, Албон поедет близко к уровню или на уровне Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Пилот программы SMP Racing Егор Оруджев прокомментировал решение «Ред Булл» перевести таиландского новичка Александера Албона в основную команду «быков» в Формуле-1, а Пьера Гасли отправить в «Торо Россо» в напарники Даниилу Квяту.

«Надеюсь, что Албон поедет лучше Гасли. Естественно, и «Ред Булл» на это рассчитывает, чтобы бороться за второе месте в Кубке конструкторов. Теперь интересно узнать, действительно это Ферстаппен такой крутой или же просто Гасли не тянул. Думаю, Макс будет быстрее, но разрыв с напарником уменьшится. Интересно посмотреть, на сколько. Думаю, когда Алекс вкатится в машину «Ред Булл», то поедет близко к уровню или на уровне Макса. В общем, интересно и непонятно. Думаю, и «Ред Булл» сами не уверены, как ситуация поменяется», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Прокатили! В «Ред Булл» взяли не Квята, а уступающего ему напарника
Как ни странно, логика в этом есть.
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