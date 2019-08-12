Оруджев: думаю, Албон поедет близко к уровню или на уровне Ферстаппена

Пилот программы SMP Racing Егор Оруджев прокомментировал решение «Ред Булл» перевести таиландского новичка Александера Албона в основную команду «быков» в Формуле-1, а Пьера Гасли отправить в «Торо Россо» в напарники Даниилу Квяту.
«Надеюсь, что Албон поедет лучше Гасли. Естественно, и «Ред Булл» на это рассчитывает, чтобы бороться за второе месте в Кубке конструкторов. Теперь интересно узнать, действительно это Ферстаппен такой крутой или же просто Гасли не тянул. Думаю, Макс будет быстрее, но разрыв с напарником уменьшится. Интересно посмотреть, на сколько. Думаю, когда Алекс вкатится в машину «Ред Булл», то поедет близко к уровню или на уровне Макса. В общем, интересно и непонятно. Думаю, и «Ред Булл» сами не уверены, как ситуация поменяется», — заявил Оруджев в интервью корреспонденту «Чемпионата».
- 12 августа 2019
-
15:13
-
14:56
-
14:31
-
14:11
-
13:44
-
13:30
-
12:28
-
10:30
-
09:35
-
00:06
- 11 августа 2019
-
23:56
-
22:09
-
21:48
-
20:48
-
20:01
-
18:35
-
17:53
-
16:54
-
16:20
-
15:28
-
14:00
-
12:59
-
11:55
-
10:59
-
09:57
-
08:45
-
00:59
-
00:00
- 10 августа 2019
-
22:59
-
21:39
-
20:59
-
19:59
-
18:36
-
17:45
-
16:37