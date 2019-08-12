Магнуссен женился на девушке, которая помогла ему после ухода из «Макларена»
Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен женился на своей девушке Луизе Гьоруп. Торжественная церемония проходила в узком кругу друзей в городе Ньюборге в Дании, сообщает Granprix247.
26-летний Магнуссен рассказал, что он встретил Гьоруп в 2014 году, когда остался без места боевого пилота в «Макларене».
«Когда меня лишили места в команде, я начал задумываться о вещах, о которых раньше никогда не думал. И это было правильно. Я осознал, что жизнь ещё прекраснее, если смотреть не только на события, происходящие в автоспорте», — сказал Магнуссен.
В текущем сезоне датчанин занимает 13-е место в зачёте пилотов, набрав 18 очков. Его напарник Ромен Грожан набрал лишь 8 баллов, он располагается на 17-й строчке.
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