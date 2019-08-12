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Брандл: Албону понадобятся все способы и уловки, чтобы выжить в логове Макса

Брандл: Албону понадобятся все способы и уловки, чтобы выжить в логове Макса
Авто / Формула-1 0

Экс-гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал решение «Ред Булл» заменить француза Пьера Гасли в основной команде «быков» на таиландского новичка Александера Албона. Албон проведёт в составе «Ред Булл» оставшиеся гонки сезона-2019 Формулы-1 начиная с Гран-при Бельгии. Гасли в «Торо Россо» станет новым напарником Даниила Квята.

«Сочувствую Пьеру, но он вновь будет за рулём и останется в игре. Удачи Алексу. Он здорово дебютировал в Формуле-1, но теперь ему понадобятся все способы и уловки из репертуара гонщиков Ф-1, чтобы выжить в логове Макса. А рядом создатель звёзд — мрачный жнец, который, словно криминалист, наблюдает за его показателями», — написал Брандл в собственном твиттер-аккаунте.

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