Брандл: Албону понадобятся все способы и уловки, чтобы выжить в логове Макса

Экс-гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал решение «Ред Булл» заменить француза Пьера Гасли в основной команде «быков» на таиландского новичка Александера Албона. Албон проведёт в составе «Ред Булл» оставшиеся гонки сезона-2019 Формулы-1 начиная с Гран-при Бельгии. Гасли в «Торо Россо» станет новым напарником Даниила Квята.



«Сочувствую Пьеру, но он вновь будет за рулём и останется в игре. Удачи Алексу. Он здорово дебютировал в Формуле-1, но теперь ему понадобятся все способы и уловки из репертуара гонщиков Ф-1, чтобы выжить в логове Макса. А рядом создатель звёзд — мрачный жнец, который, словно криминалист, наблюдает за его показателями», — написал Брандл в собственном твиттер-аккаунте.

Коронель: бедный Албон! Я бы выбрал Квята