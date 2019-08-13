Бинотто: у «Феррари» два пилота высокого уровня, нет причин что-либо менять
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что «Скудерия» не планирует менять состав пилотов на следующий сезон. На фоне неудачных результатов команды появились слухи о возможном уходе Себастьяна Феттеля.
«У нас два пилота высокого уровня. Я не вижу причин для каких-либо изменений. У обоих гонщиков с нами контракты. Нет никаких сомнений, что Феттель будет выступать за «Феррари» в 2020 году.
Леклер лишь первый год с «Феррари». Он испытывает колоссальное давление. Он допустил некоторые ошибки, но он на них учится и не повторяет их», — цитирует Бинотто Marca.
В нынешнем сезоне пилоты «Феррари» ещё не выиграли ни одной гонки. В Кубке конструкторов «Скудерия» уступает лидирующему «Мерседесу» уже 150 очков.
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