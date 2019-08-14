Боттас: лучший собеседник — парень в зеркале

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что считает необходимым уделить внимание психологическому состоянию.

«Я чувствую, что нужно быть более открытым человеком, делать то, что я хочу, а не то, что должен. Пытаюсь сосредоточиться на своём психологическом состоянии, наслаждаться жизнью.

Семья очень важна. Я получаю всю необходимую поддержку. Если мне нужно с кем-то поговорить, есть много людей, с которыми я могу обсуждать свои вопросы. Но пока что лучшим собеседником для меня всегда был парень в зеркале.

Возможно, я являюсь таким одиноким волком в данном контексте. Мне нравится оставаться наедине с собой. Для этого могу пойти в поход или поехать кататься на велосипеде. Природа мне помогает очистить разум», — цитирует Боттаса пресс-служба Формулы-1.