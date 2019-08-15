З. Браун во время Гран-при Италии обсудит с Алонсо планы на 2020 год

Руководитель «Макларена» Зак Браун сомневается, что бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо захочет выступать на постоянной основе в IndyCar. Ранее руководство «Макларена» сообщило, что в следующем сезоне примет участие в этой серии. Тогда же было объявлено, что двери команды открыты для Алонсо, который является официальным послом команды.

«Я увижу Алонсо во время Гран-при Италии. Он в курсе всего, что у нас происходит в IndyCar. Я не думаю, что он больше не думает о победе в гонке «500 миль Индианаполиса». Но пока он не проявил интереса к выступлению полный сезон в IndyCar. Алонсо участвует в гонках уже 20 лет, за это время он принял участие в массе стартов. Я думаю, он хочет отдохнуть во второй половине 2019 года и понять, к чему стремиться в будущем.

Фернандо — такой человек, которому предоставляешь возможность и позволяешь принять решение. Я буду говорить с ним через месяц. Но я был бы не против, если бы он провёл в IndyCar полный сезон.

Лично я считаю, что он бы достиг выдающихся результатов в IndyCar. Учитывая его стиль вождения и все аспекты, у него хорошее будущее. Он бы наслаждался этими гонками», — цитирует Брауна Crash.