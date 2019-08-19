Сато не считает себя виновным в массовой аварии на этапе IndyCar в Поконо

Такумо Сато считает, что не был виноват в массовой аварии на первом круге гонки IndyCar на этапе в Поконо. Помимо Сато в аварию попали Райан Хантер-Рэй, Джеймс Хинчклифф, Феликс Розенквист и Александер Росси. Все, кроме Розенквиста, покинули медициснкий центр после обследования. У Феликса же были выявлены травмы, которые не угрожают жизни пилота, однако ему некоторое время придётся провести в госпитале. Росси обвинил Сато в аварии и назвал его действия позорными.
«Райан и я вели борьбу на выходе из первого поворота, показалось, что Александер медленно стартовал. Мы оба смещались вправо и влево, мне казалось, что дорога была свободной.
Трасса способствовала перестроению по линиям, мы все были рядом. К сожалению, случился контакт.
Мне жаль, что я попал в такую аварию с Росси, который борется за чемпионство. Кажется, он пытался влезть между мной и Райаном. Мы все вели плотную борьбу, допустили контакт. Я совершенно не виню Алекса, я просто привожу факты и извиняюсь за случившееся. Я ехал прямо», — написал в своём «твиттере» Сато.
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