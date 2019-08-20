Риккардо: «Рено» нужно прибавлять, чтобы в 2020 году бороться за подиумы
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что не может быть доволен результатами в первой части сезона. По мнению австралийца, команде необходимо упорно поработать во время летнего перерыва, чтобы подготовиться ко второй части сезона.
«Не могу сказать, что всё сложилось в соответствии с ожиданиями, ведь, безусловно, я надеялся на большее. Но я знал, что всё так и сложится.
Если посмотреть на квалификацию в Канаде, я бы сказал, что мы даже превзошли ожидания. Но были и этапы, на которых мы выступили хуже ожиданий, например в Австрии.
Я бы сказал, что результаты были средними. Мы прошли середину пути, нам нужно прибавлять, чтобы в 2020 году бороться за подиумы. Во второй части сезона нужно чаще попадать в топ-6», — цитирует Риккардо Autosport.
Риккардо: мы должны больше верить в возможности нашего болида
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