Риккардо: «Рено» нужно прибавлять, чтобы в 2020 году бороться за подиумы

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что не может быть доволен результатами в первой части сезона. По мнению австралийца, команде необходимо упорно поработать во время летнего перерыва, чтобы подготовиться ко второй части сезона.

«Не могу сказать, что всё сложилось в соответствии с ожиданиями, ведь, безусловно, я надеялся на большее. Но я знал, что всё так и сложится.

Если посмотреть на квалификацию в Канаде, я бы сказал, что мы даже превзошли ожидания. Но были и этапы, на которых мы выступили хуже ожиданий, например в Австрии.

Я бы сказал, что результаты были средними. Мы прошли середину пути, нам нужно прибавлять, чтобы в 2020 году бороться за подиумы. Во второй части сезона нужно чаще попадать в топ-6», — цитирует Риккардо Autosport.