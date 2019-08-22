Окон в «Инстаграме» намекнул на возвращение в Формулу-1
Французский гонщик Эстебан Окон отредактировал свой профиль в «Инстаграме», сменив описание с «тест-пилот «Мерседеса» на «гонщик Формулы-1».
Ранее сообщалось, что Эстебан Окон в скором времени может заключить двухлетнее соглашение с заводской командой «Рено». Если сделка будет подтверждена, Окон заменит в команде Нико Хюлькенберга и станет новым напарником Даниэля Риккардо.
При этом ссылку на официальный аккаунт «Мерседеса» в «Инстаграме» французский гонщик пока оставил в своём профиле. Ещё одним вариантом для возобновления карьеры боевого пилота для Окона считается место Валттери Боттаса, контракт которого с «Мерседесом» истекает в конце года. Помимо этого Окон рассматривался в качестве кандидата на место Ромена Грожана в «Хаасе».
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