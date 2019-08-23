«Хаас» может покинуть Формулу-1 после изменения регламента в 2021 году
Джин Хаас, владелец «Хааса», признал, что команда может покинуть Формулу-1. По словам Хааса, всё будет зависеть от стоимости содержания команды и результатов.
«Если содержание команды станет слишком сложным, придётся уйти. Есть опасения перед изменениям правил в 2021 году. В какую сумму нам обойдётся содержание команды?
Каждый раз, когда в Формуле-1 что-то меняется, нам это обходится в 20, 30, 40 млн долларов. Хотя они и постоянно говорят, что хотят экономить», — цитирует Хааса Autosport.
В нынешнем сезоне дела у «Хааса» складываются неудачно. Команда набрала лишь 26 очков, в настоящее время в Кубке конструкторов «Хаас» занимает лишь девятое место, опережая только «Уильямс», в активе которого одно очко.
Штайнер считает, что новички бы не помогли «Хаасу» в нынешнем сезоне
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