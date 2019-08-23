Расселл: Квят и Леклер показали, что командам нужно доверять молодым пилотам

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что команды Формулы-1 должны больше доверять молодым гонщикам. По словам Расселла, пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Торо Россо» Даниил Квят доказали, что молодые пилоты могут добиться успеха в топ-командах.
«Квят опередил Даниэля Риккардо в первый год в «Ред Булл». Шарль успешно борется с Феттелем в первый год в «Феррари».
Я верю в себя. Если у меня будет шанс в топ-команде, я не буду думать и сомневаться. Я не настолько глуп, чтобы думать, что я могу опередить Льюиса Хэмилтона уже в первой гонке. Хэмилтон — сильнейший пилот в мире.
Но я знаю, что у меня есть потенциал. В каждом Гран-при получаешь опыт. Если у меня будет шанс, я уверен, что использую его, схвачусь за него двумя руками. Буду очень быстро учиться.
Все хотят водить болид, который может выиграть чемпионат. Но все вопросы я оставляю «Уильямсу» и «Мерседесу». Прямо сейчас я полностью сосредоточен на своей работе в «Уильямсе», — цитирует Расселла RaceFans.
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