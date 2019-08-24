В «Пирелли» объяснили, почему не выбрали для Гран-при России самые мягкие шины

Руководитель программы Формулы-1 в «Пирелли» Марио Изола рассказал, как итальянская шинная компания выбирала типы шин для Гран-при России 2019 года. Вопреки ожиданиям, «Пирелли» не привезёт в Сочи самый мягкий состав шин С1, хотя традиционно гонки в России проходят с одним пит-стопом.



«В 2018 году при выборе шин для Сочи мы сделали сразу два шага в сторону мягких составов по сравнению с сезоном-2017. И единственным результатом стало то, что все команды ещё сильнее берегли покрышки в ходе гонки. Мы провели анализ и выяснили, что все берегли покрышки примерно вдвое сильнее, чем в 2017-м. Это показало: выбор в пользу более мягких шин не приближает к цели по увеличению числа пит-стопов, а просто замедляет машины. Так что мы решили пойти другим путём. Это касается и некоторых других гонок. Например, для Сильверстоуна мы выбрали три самых жёстких типа шин, а гонка получилась отличной. Правда, там важным обстоятельством стал новый асфальт. Так или иначе, с жёсткими составами у нас получилась хорошая гонка, во время которой пилоты могли атаковать до самого последнего круга и показывать быстрейшее время даже на изношенных жёстких покрышках.



В общем, мы не уверены, что выбор в пользу более мягких шин обязательно является верным направлением для увеличения числа пит-стопов. Вероятно, в Формуле-1 все пришли к выводу, что попытка разработать шины с высокой степенью деградации была неверной и нам нужен другой подход», — заявил Изола в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

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