И в Сочи, и на «Ленинград». Гид по Гран-при России Формулы-1

До старта шестого в истории Гран-при Формулы-1 остаётся чуть больше месяца — последний шанс основательно подготовиться к поездке и взять авиабилеты до Сочи по более или менее демократичным ценам. Ну, а мы подготовили для вас гид по главному автоспортивному событию страны.

Программа гонок

Как всегда, болельщиков на «Сочи Автодроме» ждут две пятничные сессии тренировок, субботние свободные заезды и квалификация, а также кульминация выходных — воскресный Гран-при России. Но не стоит забывать, что уик-энд начинается в четверг, когда у болельщиков есть возможность прогуляться по пит-лейну или взять автограф у пилота.

Обнародовано расписание прогулок по пит-лейну на Гран-при России

Вместе с этим 28-29 сентября пройдут этапы гонок поддержки «Больших призов» — Формулы-2 и Формулы-3. И если для Ф-2 это будет предпоследний этап сезона, то сочинские заезды Ф-3 станут финалом чемпионата — и не исключено, что болельщикам повезёт своими глазами увидеть победу Роберта Шварцмана в борьбе за титул — на данный момент он лидирует в чемпионате с двенадцатью очками перевеса над Юри Випсом из Эстонии.



Отметим, что и это ещё не всё: в субботу вечером после квалификации на «Сочи Автодроме» состоится забег с участием более тысячи человек. Первые сто финишировавших получат билеты на гонку Формулы-1.

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Экстремальная программа и концерты

В дни Гран-при России болельщиков традиционно ждёт развлекательная программа в Олимпийском парке — показательные выступления дрифтеров и трюки стант-райдеров уже стали обязательными пунктами уик-энда на «Сочи Автодроме». Ожидается, что выступить на дрифт-шоу приедут главные звёзды со всего СНГ, но пока состав участников организаторы держат в тайне.



В пятницу и субботу также пройдут традиционные вечерние концерты — 27 сентября выступит «Ленинград», а 28-го числа на сцену выйдет «Мумий Тролль». Если этого вам мало, то 27 и 28 сентября в «Хром Холле» (это место находится за трассой, если идти по Олимпийскому проспекту) со стендапом выступит Гарик Мартиросян — концерты резидента Comedy Club, в отличие от других, в стоимость билета на Гран-при России не входят.



В воскресенье вечером на Центральной площади Олимпийского парка пройдут дополнительные активности, однако организаторы держат эту часть программы в секрете.

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Фан-зона

В этом году на Гран-при России продолжится традиция организации фанзоны, которая не оставит равнодушным ни одного хардкорного болельщика Формулы-1. Так, в E-Sports Game Zone будут доступны гоночные симуляторы, на которых каждый желающий может попробовать превзойти время приглашённого пилота — ожидается, что секцию видеоигр посетит кто-то из действующих гонщиков Формулы-2 или Формулы-3.



На стенде Pit-Stop Challenge болельщики смогут попробовать себя в роли механика и посоревноваться в скорости смены колеса. Наконец, в павильоне Reaction Challenge можно будет проверить свою реакцию с помощью техник, которые используют профессиональные гонщики, а в F1 FanZone купить сувенир на память.



Ну, а для тех, кому симуляторов будет недостаточно, в Олимпийском парке будет работать прокатный картинг.

Стартовал обмен подтверждений о покупке билетов на Гран-при России

Билеты и проживание

Билеты на Гран-при России Формулы-1 можно купить на официальном сайте «Сочи Автодрома» — там же можно подобрать пакетный тур, чтобы одновременно с приобретением билета забронировать номер в гостинице неподалёку от трассы. В то же время, если вы не планируете все дни проводить на трассе, имеет смысл подыскать жильё в Большом Сочи — на комфортной электричке дорога до Адлера от центра города займёт 30-40 минут, зато будет время посмотреть на местные достопримечательности.

Собственно билеты на гонку сейчас можно приобрести от 4 490 рублей. Правда, тут речь идёт лишь о зоне свободного размещения. Цены на билеты на трибуны начинаются от 6 990 рублей за Т4 до 12 990 за место на главной трибуне. Кроме того, за 12 990 рублей можно приобрести билет в фан-сектор “Мерседеса”, созданный специально для поклонников действующих чемпионов.



Однако эти расценки актуальны только до 26 августа — с этого дня стоимость билетов вырастет. Так, в зону свободного размещения можно будет попасть только за 4 990 рублей, а цены на трибуну Т4 будут на тысячу дороже — после 26 августа стоимость на эти билеты будет начинаться от 7 990 рублей, так что самое время поторопиться!