Довициозо не получил травм в аварии, после которой ненадолго потерял память

Гонщик «Дукати» Андреа Довициозо не получил травм в аварии на Гран-при Великобритании MotoGP и вечером вернётся домой.



«Обследование Андреа Довициозо не выявило никаких повреждений, гонщик вечером вернётся домой», — сообщает пресс-служба команды в твиттер-аккаунте.



Напомним, Довициозо был доставлен в больницу после аварии на этапе MotoGP в Великобритании. У него была диагностирована кратковременная потеря памяти. В ходе гонки Довициозо допустил столкновение с Фабио Куартараро, после чего упал с мотоцикла на асфальт. Байк итальянского гонщика загорелся.



Победу в гонке одержал испанский гонщик Suzuki Алекс Ринс, который вырвал её из рук действующего чемпиона мира Марка Маркеса в последнем повороте.

Известный итальянский мотогонщик потерял память после аварии