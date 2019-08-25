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Довициозо не получил травм в аварии, после которой ненадолго потерял память

Довициозо не получил травм в аварии, после которой ненадолго потерял память
Авто / Мотогонки 0

Гонщик «Дукати» Андреа Довициозо не получил травм в аварии на Гран-при Великобритании MotoGP и вечером вернётся домой.

«Обследование Андреа Довициозо не выявило никаких повреждений, гонщик вечером вернётся домой», — сообщает пресс-служба команды в твиттер-аккаунте.

Напомним, Довициозо был доставлен в больницу после аварии на этапе MotoGP в Великобритании. У него была диагностирована кратковременная потеря памяти. В ходе гонки Довициозо допустил столкновение с Фабио Куартараро, после чего упал с мотоцикла на асфальт. Байк итальянского гонщика загорелся.

Победу в гонке одержал испанский гонщик Suzuki Алекс Ринс, который вырвал её из рук действующего чемпиона мира Марка Маркеса в последнем повороте.

Известный итальянский мотогонщик потерял память после аварии
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