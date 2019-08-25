Довициозо не получил травм в аварии, после которой ненадолго потерял память
Гонщик «Дукати» Андреа Довициозо не получил травм в аварии на Гран-при Великобритании MotoGP и вечером вернётся домой.
«Обследование Андреа Довициозо не выявило никаких повреждений, гонщик вечером вернётся домой», — сообщает пресс-служба команды в твиттер-аккаунте.
Напомним, Довициозо был доставлен в больницу после аварии на этапе MotoGP в Великобритании. У него была диагностирована кратковременная потеря памяти. В ходе гонки Довициозо допустил столкновение с Фабио Куартараро, после чего упал с мотоцикла на асфальт. Байк итальянского гонщика загорелся.
Победу в гонке одержал испанский гонщик Suzuki Алекс Ринс, который вырвал её из рук действующего чемпиона мира Марка Маркеса в последнем повороте.
Известный итальянский мотогонщик потерял память после аварии
- 25 августа 2019
-
20:51
-
19:38
-
18:58
-
17:37
-
16:35
-
16:15
-
14:41
-
14:24
-
12:46
-
11:31
-
11:06
-
10:30
-
09:19
-
00:28
- 24 августа 2019
-
21:51
-
20:05
-
18:36
-
17:58
-
17:20
-
16:58
-
16:20
-
15:47
-
14:32
-
14:00
-
12:04
-
12:04
-
11:00
-
10:44
-
09:24
-
02:19
-
00:10
- 23 августа 2019
-
23:20
-
21:41
-
20:58
-
19:34
Партнерский контент