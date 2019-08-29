«Рено» объявил о подписании контракта с Оконом

Пресс-служба «Рено» объявила, что резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон в следующем сезоне станет напарником Даниэля Риккардо. Во французской команде Окон сменит Нико Хюлькенберга.

Запись можно посмотреть в «твиттере» команды «Рено».

22-летний Окон подписал контракт с «Рено» сроком на два года.

Эстебан дебютировал в Формуле-1 в 2016 году в составе «Манора». Затем он выступал за «Форс Индия». В первый полный сезон в Формуле-1 Окон набрал 87 очков и занял восьмое место в зачёте пилотов. В 2018 году он набрал 49 очков, но затем лишился места боевого пилота.

Окон также претендовал на место боевого пилота в «Мерседесе», но немецкая команда ранее объявила о подписании нового контракта с Валттери Боттасом.