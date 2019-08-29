«Рено» объявил о подписании контракта с Оконом
Пресс-служба «Рено» объявила, что резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Окон в следующем сезоне станет напарником Даниэля Риккардо. Во французской команде Окон сменит Нико Хюлькенберга.
Запись можно посмотреть в «твиттере» команды «Рено».
22-летний Окон подписал контракт с «Рено» сроком на два года.
Эстебан дебютировал в Формуле-1 в 2016 году в составе «Манора». Затем он выступал за «Форс Индия». В первый полный сезон в Формуле-1 Окон набрал 87 очков и занял восьмое место в зачёте пилотов. В 2018 году он набрал 49 очков, но затем лишился места боевого пилота.
Окон также претендовал на место боевого пилота в «Мерседесе», но немецкая команда ранее объявила о подписании нового контракта с Валттери Боттасом.
Вольф хотел взять Окона, но Хэмилтон и инженеры были за Боттаса
- 29 августа 2019
-
16:08
-
15:55
-
15:37
-
15:34
-
15:11
-
14:51
-
13:33
-
13:10
-
13:06
-
12:35
-
11:56
-
11:09
-
10:18
-
09:47
-
00:54
- 28 августа 2019
-
23:57
-
22:59
-
21:42
-
20:35
-
19:25
-
17:20
-
16:20
-
15:16
-
15:05
-
15:05
-
13:29
-
12:28
-
11:54
-
11:04
-
10:28
-
09:30
-
00:36
- 27 августа 2019
-
23:53
-
23:03
-
21:47
Партнерский контент