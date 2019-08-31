В IndyCar провели минуту молчания в память о Юбере
В американской гоночной серии IndyCar после третьей тренировки этапа в Портленде организовали минуту молчания в память о погибшем французском гонщике Антуане Юбере. Пилот Формулы-2 погиб в результате аварии в первой гонке бельгийского этапа на автодроме «Спа-Франкоршам». О смерти Юбера было объявлено спустя два часа после аварии.
По окончании тренировки IndyCar пилоты серии выстроились в ряд на пит-лейне и почтили память своего коллеги из молодёжной моносерии.
Перспективный гонщик погиб в самом знаменитом повороте мира. Прощай, Антуан…
Рецепта против аварии на скорости под 300 км/ч не придумать… На удар страшно смотреть.
- 31 августа 2019
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