В IndyCar провели минуту молчания в память о Юбере

В американской гоночной серии IndyCar после третьей тренировки этапа в Портленде организовали минуту молчания в память о погибшем французском гонщике Антуане Юбере. Пилот Формулы-2 погиб в результате аварии в первой гонке бельгийского этапа на автодроме «Спа-Франкоршам». О смерти Юбера было объявлено спустя два часа после аварии.



По окончании тренировки IndyCar пилоты серии выстроились в ряд на пит-лейне и почтили память своего коллеги из молодёжной моносерии.