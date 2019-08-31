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В IndyCar провели минуту молчания в память о Юбере

В IndyCar провели минуту молчания в память о Юбере
Авто / Младшие серии 0

В американской гоночной серии IndyCar после третьей тренировки этапа в Портленде организовали минуту молчания в память о погибшем французском гонщике Антуане Юбере. Пилот Формулы-2 погиб в результате аварии в первой гонке бельгийского этапа на автодроме «Спа-Франкоршам». О смерти Юбера было объявлено спустя два часа после аварии.

По окончании тренировки IndyCar пилоты серии выстроились в ряд на пит-лейне и почтили память своего коллеги из молодёжной моносерии.

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