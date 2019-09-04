После гонки Гран-при России Формулы-1 состоится концерт «Ночных снайперов»

Состав участников музыкальной программы этапа Формулы-1 в Олимпийском парке пополнился ещё одним известным артистом, сообщает пресс-служба «Росгонок». В заключительный день Гран-при России — 2019, 29 сентября, на Центральной площади Олимпийского парка состоится концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Выступление начнётся в 18:00.



В прошлом году «Ночные снайперы» отпраздновали своё 25-летие и сейчас проводят юбилейный тур. Этот рок-концерт станет третьим в программе Гран-при России: 27 сентября в Олимпийском парке выступит группировка «Ленинград», а 28 сентября — группа «Мумий Тролль». Посещение концертов бесплатно для всех обладателей билетов на российский этап Формулы-1.



В рамках Гран-при России на трассе в Олимпийском парке состоятся также гонки молодёжных чемпионатов Формула-2 и Формула-3. В масштабной развлекательной программе мероприятия запланированы также авиашоу «Русских витязей», фестиваль драйва и моторов, автограф-сессии пилотов и многое другое.