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Хэмилтон изучит варианты продолжения карьеры в ближайшие месяцы

Хэмилтон изучит варианты продолжения карьеры в ближайшие месяцы
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал собственные результаты в текущем сезоне. Несмотря на победу гонщика «Феррари» Шарля Леклера в Спа, британец признался, что очень доволен собственным выступлением.

«Если честно, я думаю, что показываю лучшие результаты в карьере. Я никогда не был так стабилен, пусть и в некоторых гонках не всё шло по плану. Мы можем улучшить наш болид, команда упорно работает.

Я не могу говорить о других, но лично я никогда не смотрю на набранные мной очки. Я всегда стремлюсь финишировать как можно выше.

Пока ещё чемпионство по-прежнему очень далеко. Нам предстоит проделать большую работу. И сейчас наступает самая сложная часть сезона. Можно устать, ведь впереди столько гонок.

Мой контракт рассчитан ещё больше чем на полтора года. И это немного странно, мне казалось, что я лишь недавно подписал соглашение. Но я буду изучать варианты в ближайшие месяцы», — цитирует Хэмилтона GrandPX.News.

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