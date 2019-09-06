Аварии Переса и Райкконена и развороты других гонщиков на практике ГП Италии
Пресс-служба Формулы-1 подготовила видеоролик по итогам первой части пятничных свободных заездов Гран-при Италии на трассе «Аутодромо Национале» в Монце. Во время сессии, проходившей на мокрой и затем подсыхающей трассе, в аварии попали гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен и представитель «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. Кроме того, целый ряд других пилотов тоже терял контроль над своими автомобилями, которые разворачивало. Пресс-служба чемпионата мира собрала все главные инциденты в один итоговый видеоролик.
Посмотреть видеоповтор всех инцидентов можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
Леклер — лучший в первой практике Гран-при Италии, Квят — 6-й
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