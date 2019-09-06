Феттель: пусть лучше Формула-1 будет скучной, но останутся живы Юбер и Бьянки

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал недавнюю гибель пилота Формулы-2 Антуана Юбера. По мнению Феттеля, этот трагический инцидент и смерть Жюля Бьянки должны побудить продолжить работу над повышением безопасности автоспорта.
«Я думаю, что в аварии Юбера хуже ничего случиться не могло. Причины будут изучены детально. На мой взгляд, неправильно делать какие-то выводы прямо сейчас. Нужно получить сперва полную картину.
Многие повороты уникальны. Но, конечно, после случившегося надо всё внимательно изучить и понять, что конкретно произошло. Произошедшее — часть автоспорта, он опасен, но в этом и его яркая особенность.
Но, конечно, произошедшее в последние годы — звонок для нас. На мой взгляд, можно некоторые вещи улучшить, мы обязаны это сделать. Пусть лучше Формула-1 будет наискучнейшей, но останутся живы Юбер и Бьянки. Думаю, в этом нет сомнений», — приводит слова Феттеля RaceFans.
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