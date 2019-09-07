Феттель избежал наказания за выезд за пределы трассы в квалификации ГП Италии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель избежал наказания от стюардов Гран-при Италии. У стюардов возникли вопросы к немцу, потому что во время первого круга в третьем сегменте квалификации на выходе из «Параболики» он оказался всеми четырьмя колёсами за пределами трассы.

За это нарушение Феттеля могли лишить этого круга. Тогда ему бы пришлось опуститься с четвёртой строчки на седьмую.

В ходе изучения инцидента стюарды не смогли прийти к выводу, что Феттель всеми четырьмя колёсами выехал за пределы трассы. На повторах под некоторым углом сложилось впечатление, что передние колёса цепляли белую линию — границу трассы. Из-за оставшихся сомнений стюарды решили не штрафовать Себастьяна.

Ранее стало известно, что стюарды не наказали за срезку трассы на прогревочном круге гонщика «Рено» Нико Хюлькенберга.