Риккардо: хотел прорваться вперёд, но на трассе был бардак

Пилот команды «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги квалификации к Гран-при Италии в Монце.



«Уверен, если бы я успел уйти на быстрый круг, то сейчас был бы на поуле. Шарлю повезло.



Вообще игры начались еще в первой попытке по ходу третьего сегмента, когда несколько машин срезали шикану по запасному проезду. Что сподвигло других тоже вступить в эту игру. Не думаю, что кого-то за это накажут, потому что опасности эти действия не несли. Но нам нужно постараться, чтобы в будущем подобного не повторялось.



Да, мы не смогли проехать быстрый круг, но не думаю, что болельщики чувствуют себя проигравшими. Думаю, победителями из всего этого как раз вышли болельщики и Леклер. В конце концов, болельщики стали свидетелями чего-то, чего раньше никогда не видели.



Сам я не слишком расстроен. Хотя был бы рад получить еще одну попытку. На трассе был бардак. Я сам не хотел оказываться позади, наоборот – я хотел прорваться вперед. Но когда на трассе так много машин ты не можешь предугадать, что будет делать тот или иной гонщик, ведь каждый стремился выиграть позицию.



Было бы лучше, если бы мы затеяли эти игры минутой ранее, тогда бы у нас всех было время. Но время уже кончалось. И я заранее понимал, что попытка, даже если я успею, не будет оптимальной.



Если твои шины не находятся в оптимальном состоянии к первому повороту, то слипстрим тебе всё равно ничего не даст. А затем, в какой-то момент все начали узнавать о том, что время кончается. И когда я приблизился к последнему повороту, то уже видел красные сигналы.



Честно говоря, я не ждал от нас такой скорости в квалификации.Но ждали все остальные. В первой попытке в третьем сегменте я получил слипстрим от «Феррари», им было все равно, а для меня все сработало. И я подумал, что если прицеплюсь к «Феррари», то болельщики тоже будут меня приветствовать! Ведь впереди ехал Себ. В итоге Тифози нас приветствовали, слипстрим работал отлично. Хотя я понимал, что в паре мест мог бы проехать круг лучше Думаю, я мог бы улучшить время на пару десятых секунды. Хотя для первого места этого бы все равно не хватило», – приводит слова Риккардо Motosport-Total.

Опубликован ролик с проблемами Квята в квалификации Гран-при Италии